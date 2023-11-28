В Амурской области на станции Ядрин запустили новые пути

Их общая длина составила более 5,7 км, сообщили в Дальневосточной железной дороге

ТАСС, 28 ноября. Первые поезда с электровозной тягой пустили по новым путям на станции Ядрин Дальневосточной магистрали в Амурской области. Об этом сообщила Дальневосточная железная дорога (ДВЖД).

"Это стало возможным после монтажа нейтральной вставки на перегоне Казачий - Ядрин и подачи напряжения в контактную сеть двух путей, построенных в текущем году. Также в ходе модернизации удлинен один существующий станционный путь", - говорится в сообщении.

В ДВЖД отметили, что при строительстве отсыпали порядка 118,1 тыс. куб. м грунта, уложили более 5,7 км новых путей, в том числе 2,7 км бесстыкового, 19 стрелочных переводов. Было возведено два моста, оборудовано более 12 км линии контактной сети.

До конца 2024 года на станции Ядрин планируется построить еще два пути общей длиной более 3,2 км. Строителям предстоит произвести выемку более 100 тыс. куб. м грунта, соорудить два моста, смонтировать более 3 км контактной сети.

Ядрин - железнодорожная станция ДВЖД, находится на электрифицированном участке линии Архара - Известковая в Архаринском районе Амурской области. Проводимое обновление станции позволит принимать тяжеловесные поезда, оптимизировать маневровую и поездную работу.