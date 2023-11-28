28 ноября, 02:19

"Известия": кабмин поддержал сохранение рабочих мест за добровольцами Росгвардии

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Также для них и членов их семей будут предусмотрены и другие соцгарантии и льготы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство поддержало законопроект депутатов и сенаторов, который распространяет на добровольцев Росгвардии и членов их семей некоторые социальные гарантии и трудовые льготы мобилизованных и служащих по контракту. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект отзыва кабмина.

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Как сообщают "Известия", правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу 27 ноября. Согласно проекту отзыва кабмина, правительство поддержало законопроект депутатов и сенаторов, распространяющий на добровольцев Росгвардии и членов их семей некоторые соцгарантии и трудовые льготы контрактников и мобилизованных.

Газета отмечает, что этот законопроект был принят в первом чтении еще в середине октября. Документом предлагается сохранение места работы за добровольцами Росгвардии на время службы по контракту, а также социально-трудовые гарантии. Кроме того, супруги добровольцев, которые имеют несовершеннолетних детей, получают преимущество остаться на месте работы в случае сокращения штата. Также подчеркивается, что супругу (или супруга) добровольца запрещено без письменного согласия отправлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, если они воспитывают детей до 14 лет. 

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