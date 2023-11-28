"Известия": кабмин поддержал сохранение рабочих мест за добровольцами Росгвардии

Также для них и членов их семей будут предусмотрены и другие соцгарантии и льготы

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство поддержало законопроект депутатов и сенаторов, который распространяет на добровольцев Росгвардии и членов их семей некоторые социальные гарантии и трудовые льготы мобилизованных и служащих по контракту. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Как сообщают "Известия", правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу 27 ноября. Согласно проекту отзыва кабмина, правительство поддержало законопроект депутатов и сенаторов, распространяющий на добровольцев Росгвардии и членов их семей некоторые соцгарантии и трудовые льготы контрактников и мобилизованных.

Газета отмечает, что этот законопроект был принят в первом чтении еще в середине октября. Документом предлагается сохранение места работы за добровольцами Росгвардии на время службы по контракту, а также социально-трудовые гарантии. Кроме того, супруги добровольцев, которые имеют несовершеннолетних детей, получают преимущество остаться на месте работы в случае сокращения штата. Также подчеркивается, что супругу (или супруга) добровольца запрещено без письменного согласия отправлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, если они воспитывают детей до 14 лет.