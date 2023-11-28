Жителей 15 регионов предупредили о штормовом ветре

Непогода может нарушить жизнеобеспечение населения, считают в МЧС

ТАСС, 28 ноября. Непогода, порывы ветра до 30 м/с и выпадение осадков до 25 мм могут нарушить жизнеобеспечение населения в 15 регионах страны в текущую неделю. Такой прогноз представил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ, ссылаясь на доклад начальника ВНИИ ГОЧС Максима Бедило на селекторном совещании МЧС России.

"На текущей неделе специалисты института прогнозируют сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов из-за порывов ветра до 30 м/с и выпадения осадков местами до 25 мм", - говорится в публикации на сайте института.

Отмечается, что такое ухудшение обстановки возможно в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, севере Красноярского края, а также Челябинской области. "На европейской части страны - в Краснодарском и Ставропольском краях, в Адыгее, Северной Осетии (Алании) и Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях", - подчеркивается в публикации.