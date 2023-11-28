В Приморье создали акустический портрет национального парка "Земля леопарда"

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Проект "Как звучит земля леопарда", позволяющий услышать звуки различных точек заповедной территории, представили во Владивостоке. Как рассказала ТАСС на презентации руководитель проекта Юлия Крутова, за трое суток экспедиции удалось сделать десятки часов видео- и аудиозаписей.

"Всего мы посетили пять локаций "Земли леопарда", это Кравцовские водопады, тропа леопарда, остров Фуругельма, мыс Островок Фальшивый и олений питомник. Съемка и запись велись все свободное время экспедиции, которая продлилась три дня. Записывали и днем, и ночью, ставили фотоловушки, даже сидели в засадах, чтобы застать нужных птиц. На выходе у нас получились десятки гигабайт записей, которые после были обработаны в студии и разделены на отдельные трэки", - рассказала Крутова.

В частности, команде удалось записать звуки птичьих базаров, рева оленей, журчание водопадов и другие природные шумы. Концепция проекта - приблизить природу Приморья к широкой аудитории и создать атмосферу уединенных уголков края в городских условиях. Все записи прошли студийную обработку. Было сделано пять звуковых дорожек, которые можно послушать в открытом доступе.

По словам директора, принявшего участие в реализации проекта "Туристско-информационного центра Приморского края", Ольги Гуревич, аналогов в России нет. По задумке команды, проект должен стать средством продвижения территории Приморского края как привлекательного туристического направления.

Региональная индустрия гостеприимства уже начала использование звуков "Земли лиеопарда". Первым коммерческим проектом в области гостеприимства, который присоединился к проекту, стал водный комплекс Aquatoria во Владивостоке. По словам операционного директора комплекса Татьяны Липатовой, "Земля леопарда" звучит в одной из релакс-комнат комплекса.

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка и одно из самых редких животных на планете. В России существует единственная популяция дальневосточного леопарда, ареал которой находится на юго-западе Приморья, в основном в границах национального парка "Земля леопарда". Ее численность - около 125 особей. Вид занесен в Красную книгу РФ и включен в перечень 13 приоритетных видов животных нацпроекта "Экология".