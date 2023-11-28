На Камчатке дорогу до Октябрьского закрыли до 29 ноября

Шторм привел к переливу песчаных кос

ТАСС, 28 ноября. Движение для всех видов транспорта ограничили по дороге до поселка Октябрьский на Камчатке из-за шторма, который привел к переливу песчаных кос. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В связи с размывом земляного полотна закрыто движение для всех видов транспортных средств до 9 утра 29 ноября 2023 года на участке 115-й - 129-й км автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк - поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз имени Октябрьской революции", - сообщили в управлении автомобильных дорог региона.

Подрядная организация занимается восстановительными работами. На дороге установлены соответствующие дорожные знаки.

Поселок Октябрьский находится в Усть-Большерецком районе, на западном побережье полуострова, на косе между Охотским морем и рекой Большой. В нем проживает около 1,2 тыс. человек.

В регионе действует штормовое предупреждение, на западном побережье Камчатки отмечается сильное волнение моря. Из-за шторма оказалась затопленной взлетно-посадочная полоса аэропорта Тиличики в Олюторском районе, авиасообщение приостановлено.