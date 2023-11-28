В Москве ожидаются небольшой снег и до 5 градусов мороза

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Облачность, небольшой снег, гололедица и до минус 5 градусов ожидают синоптики в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от 5 до 3 градусов мороза. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов, ожидаются гололедица, местами небольшой снег.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от минус 8 до минус 3 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до 14 градусов мороза.

Ветер южный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.