В РФ нелегальным мигрантам могут запретить водить машину и получать права

Также в законопроекте МВД предлагается запретить таким гражданам переводить деньги и приобретать недвижимость и транспортные средства

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. МВД России предлагает ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, предусматривающий для них несколько запретов и ограничений. Например, такие лица не смогут получать водительские удостоверения, водить машину, переводить деньги, следует из законопроекта ведомства, который есть в распоряжении ТАСС.

"Контролируемое пребывание - правовой режим, применяемый <...> в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставивший заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета", - сказано в документе.

Законопроектом в рамках ограничительных мер контролируемым лицам предусматривается установление "запрета на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на приобретение или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин, на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет, на государственную регистрацию транспортных средств". Кроме того, их могут ограничить в вождении машины, отказать в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав. Также законопроектом предусматривается отказ контролируемым лицам в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака.

В проекте закона сказано, что иностранный гражданин считается находящимся в режиме контролируемого пребывания со дня внесения сведений о нем в соответствующий реестр. Основанием для этого могут стать истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство. Также иностранец может быть внесен в реестр, если выявлено его незаконное пересечение границы, принято решение об аннулировании его визы, статуса беженца или временного убежища, гражданства.

Контролируемые лица имеют права и обязанности, следует из проекта закона. В частности, такие граждане могут запрашивать основания применения в отношении них такого правового режима, обжаловать действия или бездействия должностных лиц, осуществляющих контроль в рамках контролируемого пребывания. Вместе с тем, они обязаны информировать о своем местонахождении, о смене места пребывания без разрешения сотрудника МВД, о дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда из России. В случае нарушения их могут депортировать или поместить в специальное учреждение.

Начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова ранее сообщала о том, что ведомство подготовило проект закона с запретами для нелегальных мигрантов. По ее словам, документ обсуждается и скоро будет внесен в Госдуму. По словам начальника главка, такие меры приведут к выявлению незаконных мигрантов и удалению их с территории РФ. Всего, по словам Казаковой, в РФ находится 6,4 млн иностранных граждан, большинство из них въехали в страну с целью трудовой деятельности.