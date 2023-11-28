В Китае разработали компьютерный процессор нового поколения Loongson 3A6000

Его система команд и архитектура не зависят от какой-либо зарубежной лицензированной технологии

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Китайский производитель чипов Loongson Technology разработал компьютерный процессор нового поколения Loongson 3A6000. Его презентация состоялась в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.

Система команд и архитектура процессора полностью разработаны в Китае, они не зависят от какой-либо зарубежной лицензированной технологии. "Характеристики процессора достигли уровня основных международных продуктов", - указывает телеканал.

Также компания презентовала собственный контроллер принтера Loongson 2P0500, который "поможет вывести на рынок больше принтеров китайского производства".

В последние годы США последовательно проводят политику технологического сдерживания Китая, ограничивая доступ компаний из КНР к передовым технологиям, в частности к полупроводникам. Однако эти рестрикции не помешали компании Huawei в этом году выпустить флагманский смартфон Huawei Mate 60 с чипом, который всего на несколько лет отстает от передовых американских разработок, сообщало агентство Bloomberg. МИД КНР после выхода смартфона Huawei заявил, что санкции, сдерживание и подавление не остановят развитие Китая, а только усилят его решимость и способность быть независимыми и самостоятельными в области научно-технологических инноваций.