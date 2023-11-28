Пространство Москвы на выставке "Россия" приглашает на квиз об инклюзивности

Викторина состоится 29 ноября в 17.30 в павильоне №75 ВДНХ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Посетителей пространства Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" 29 ноября приглашают принять участие в викторине об инклюзивности "Доступность города". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) столицы.

"Современный, комфортный для жизни мегаполис - это город, все возможности которого доступны каждому горожанину, вне зависимости от физических ограничений и состояния здоровья. Москва следует такому подходу не только при развитии городской среды, но и при создании цифровых сервисов для жителей. 29 ноября мы приглашаем всех желающих в пространство Москвы на Международной выставке-форуме "Россия" на интеллектуальный квиз, в рамках которого можно проверить свои знания по этой теме и узнать новые интересные факты об инклюзивности в физической и цифровой среде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках квиза можно проверить и расширить свои знания о доступной городской среде, а также получить памятные сувениры. Участники узнают, какие детали необходимо учитывать, чтобы город стал удобнее для людей с различными ограничениями и особенностями здоровья, а также какой интерфейс в цифровых сервисах можно назвать по-настоящему удобным.

Викторина будет состоять из 20 вопросов. Участники должны будут выбрать вариант ответа и объяснить, почему тот или иной вариант кажется им наиболее правильным, а также определить, к какому ограничению возможностей здоровья имеет отношение изображение. Вопросы будут связаны как с доступностью городской среды (транспорта, муниципальных учреждений), так и с инклюзией в цифровой среде - интерфейсами цифровых городских услуг и сервисов.

"За каждый правильный ответ участники получат сувенир. Отдельная награда будет вручена и лучшему игроку. Ведущей квиза выступит Юлия Атанова, руководитель проектов отдела дизайна портала mos.ru столичного ДИТ. Мероприятие пройдет 29 ноября в 17:30 в пространстве Москвы, которое находится в павильоне №75 ВДНХ", - уточнили в пресс-службе.

Организатором квиза выступает Департамент информационных технологий Москвы. "Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление", - заключается в анонсе викторины.