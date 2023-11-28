На Шри-Ланке вступило в силу решение о выдаче бесплатных виз россиянам

Новый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, РФ, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноября. /ТАСС/. Решение властей Шри-Ланки о выдаче бесплатных виз гражданам России вступило в силу. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте электронной регистрации туристов департамента иммиграции и эмиграции страны.

Новый режим вводится для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии с немедленным вступлением в силу до 31 марта 2024 года, сказано в сообщении. Подчеркивается, что этот проект "запускается в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли в соответствии с решением кабинета министров".

Как указано на сайте, граждане перечисленных стран должны подать заявку на электронную визу до прибытия. Туристам разрешено 30-дневное пребывание в стране. Двукратный въезд разрешен с даты первого прибытия на Шри-Ланку в течение 30 дней. Если этот период истечет после 31 марта 2024 года, заявителю не будет разрешено бесплатно получить продление визы.

Согласно данным управления по развитию туризма Шри-Ланки, за первые девять месяцев 2023 года доля Индии в общем турпотоке на Шри-Ланку составила 19,7%, России - 13%, Китая - 4,6%.