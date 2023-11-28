На Курилах прогнозируют метель и ветер до 30 м/с

На территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидается до 14 мм осадков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на 29 ноября приход циклона на территорию южной группы Курильских островов (Сахалинская область), сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Ожидаются метель и ветер до 30 м/с", - рассказали в управлении.

По информации синоптиков, в среду на территории Южно-Курильского и Курильского районов (единственная населенная местность южной группы Курильских островов) прогнозируется до 14 мм осадков.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области журналистам добавили, что у охотоморского побережья острова Итуруп (южная группа Курильских островов) на 29 ноября объявлено экстренное предупреждение. Днем ожидается опасное волнение моря - 4 м и более. Спасатели рекомендуют населению не выходить в море на маломерных судах и держаться на безопасном расстоянии от воды.