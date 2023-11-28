Комитет защиты журналистов сообщил об участившихся нападениях на сотрудников СМИ Палестины

В организации отметили, что, по их данным, с момента обострения палестино-израильского конфликта погибли минимум 57 журналистов

ДУБАЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ) сообщает об участившихся случаях нападений на палестинских журналистов.

По информации КЗЖ, за последние дни были зафиксированы несколько случаев применения насилия в отношении палестинских журналистов во время освещения ими освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем. В частности, КЗЖ задокументировал нападения на палестинских репортеров возле тюрьмы "Офер", откуда заключенных забирали сотрудники общества Красного Креста и доставляли на Западный берег реки Иордан.

Согласно данным КЗЖ, по меньшей мере 57 журналистов, в том числе 50 палестинцев, 4 израильтянина и 3 ливанца стали жертвами нового витка эскалации палестино-израильского конфликта, 11 журналистов получили ранения и еще 3 считаются пропавшими без вести. КЗЖ также заявил, что сейчас идет самый смертоносный период для журналистов с момента, когда организация начала собирать информацию в 1992 году.

По информации общества палестинских журналистов, 63 работника СМИ погибли в Газе с момента начала Израилем боевых действий против палестинского анклава.