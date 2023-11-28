В Центральном детском магазине в Москве пройдут более 100 новогодних мероприятий

Участие в новогодних программах для посетителей ЦДМ бесплатное

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Новогодняя программа с мастер-классами, фотозонами и шоу-парадами сказочных героев пройдет в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке в Москве с 1 декабря по 15 января. Также в преддверии Нового года для посетителей будут открыты новогодний пункт "Почты России" и резиденция Деда Мороза, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦДМ.

"С 1 декабря 2023 года по 15 января 2024 года гостей Центрального детского магазина на Лубянке ждет масштабная новогодняя программа: снежное шоу в главном атриуме, иммерсивные шоу-парады сказочных героев, новые творческие мастер-классы и тематические фотозоны по мотивам "Щелкунчика". Уже по доброй традиции в ЦДМ откроется новогодний пункт "Почты России". В главном атриуме появится резиденция Деда Мороза и Снегурочки. А ассортимент фирменного мороженого ЦДМ впервые будет дополнен новогодними вкусами - "мандарин" и "имбирный пряник", - сказали в пресс-службе.

Участие в новогодних программах для посетителей ЦДМ бесплатное, отметили в пресс-службе.

"Визит в новогодний ЦДМ на Лубянке для многих наших гостей стал настоящей семейной традицией. <...> В этом году мы подготовили новую программу, которая объединит более 100 мероприятий и подарит безусловную радость как детям, так и взрослым", - привели в пресс-службе слова генерального директора ЦДМ на Лубянке Светланы Фарниевой.

Отмечается, что ЦДМ уже подготовили к Новому году. В главном атриуме появилась 15-метровая елка с игрушками ручной работы, тематические фотозоны, под куполом размещены разноцветные подвесы в форме шаров и медальонов, входы украшают мерцающие золотом гирлянды и динамические инсталляции. Сказка "Щелкунчик" нашла свое отражение в новогоднем убранстве магазина и стала лейтмотивом его праздничной шоу-программы.

В этом новогоднем сезоне одной из главных точек притяжения станут обновленные витрины ЦДМ, расположенные вдоль фасадов со стороны Театрального проезда и Пушечной улицы. Они созданы по мотивам популярных сказок и произведений детской литературы. На витринах можно будет увидеть Кощея Бессмертного, трех поросят, Золотую рыбку, Красную шапочку и многих других персонажей, знакомых каждому ребенку. Ежедневно с 10:00 до 22:00, каждые полчаса, в витринах проходят интерактивные шоу.

О новогодних мероприятиях в ЦДМ

В пресс-службе рассказали, что в декабре посетители смогут стать зрителями шоу "Цирк чудес" - это синтез циркового шоу, театрального спектакля и большой интерактивной программы. Гости перенесутся в волшебный мир, где оживают елочные игрушки, царствует суровый Мышиный Король и борется за справедливость заколдованный мальчик - деревянный Щелкунчик. Увидеть представления можно будет по субботам: 9 и 23 декабря. Кроме того, в декабре в ЦДМ покажут новогоднее представление, созданное по легендам народов севера России "Сказки полярной звезды".

С 1 декабря в детском магазине начнет работать официальный новогодний пункт "Почты России". Специальный почтовый ящик расположится в галерее "Улица сказок" на 1 этаже. Дети и их родители смогут подписать и бесплатно отправить свои новогодние открытки с пожеланиями родным, друзьям и знакомым или написать письмо в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Новогодняя почта будет работать до 14 января 2024 года.

Также в преддверии праздника ЦДМ подготовил для гостей большие парады-представления с участием гигантских снеговиков, зайчиков, мишек и лисят. Парады будут проходить по главному атриуму и галерее "Улица сказок".

С 23 по 30 декабря в магазине можно будет встретить Деда Мороза и Снегурочку. Резиденция главного новогоднего волшебника откроется в главном атриуме.

В начале января в ЦДМ также пройдут новогодние развлечения. 3, 5 и 7 января для юных гостей будут организованы увлекательные квесты под названием "По следам новогодних игрушек". В полуторачасовой игровой программе ребятам и их родителям предстоит пройти увлекательное семейное соревнование. Во время квеста участники вместе с помощниками-эльфами совершат путешествие по разным этажам ЦДМ, найдут подсказки, разгадают шифры, откроют секретные боксы и в конце получат сладкие подарки.