Полиция задержала главу Березовского района ХМАО пьяным за рулем

Чиновник признал свою вину в правонарушении

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Павел Артеев был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. Об этом он сам рассказал на своей странице в сети "ВКонтакте".

"В ночь с 24 на 25 ноября в п. Березово я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем, был задержан сотрудниками госавтоинспекции. Чтобы не было слухов и недомолвок, сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке. Вдвойне виноват перед вами, что, являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения", - написал он.

Артеев отметил, что понимает всю серьезность произошедшего, сожалеет об этом и готов понести наказание.