В аэропорту Челябинска задержали три рейса в Санкт-Петербург

Задержка составляет от трех до шести часов

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Отправление трех авиарейсов задержали в Челябинске от трех до шести часов из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения Пулково, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями аэропорта Санкт-Петербурга (Пулково) в аэропорту Челябинска (Баландино) произошла задержка трех рейсов. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры", - сказано в сообщении.

Уточняется, что рейс DP 550 авиакомпании "Победа" должен был отправиться в 05:40 (03:40 мск), планируемое время выполнения рейса - 11:50 (09:50 мск). Рейс FV 6462 авиакомпании "Россия" задержали с 06:15 (04:15 мск) до 09:55 (07:55 мск). Рейс 5H 528 авиакомпании Smartavia должен был отправиться в 07:40 (05:40 мск), запланирован на 10:30 (08:30 мск).