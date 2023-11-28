На курорте "Эльбрус" закрыли канатные дороги и трассы

Меры приняты из-за опасности схода лавин

НАЛЬЧИК, 28 ноября. /ТАСС/. Канатные дороги и трассы на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии закрыты из-за опасности схода лавин, сообщается в Telegram-канале курорта "Эльбрус".

"Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м).