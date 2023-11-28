В ДНР в домах более 444 тыс. жителей восстановили электричество

На территории региона без электроэнергии остается 80 991 абонент

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электроэнергии в дома свыше 444 тыс. жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) после ливневых дождей и сильного ветра. Об этом сообщили в республиканском министерстве угля и энергетики.

"За минувшие сутки специалисты включили в работу 13 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 10 воздушных линий 35 кВ, 361 воздушную линию 6-10 кВ, запитав 2 823 трансформаторных подстанции, 444 009 бытовых абонентов", - говорится в распространенном сообщении.

27 ноября непогода оставила без света 525 тыс. жителей почти на всей территории региона. В некоторых населенных пунктах было приостановлено движение трамваев и троллейбусов, школы и детские сады были переведены на дистанционный режим работы.

По данным министерства, по состоянию на 7:00 28 ноября на территории ДНР остаются обесточенными 826 трансформаторных подстанций, 80 991 абонент.