Число ямальцев с правом на бесплатный проезд увеличится до 150 тыс. в 2024 году

Обновленная мера поддержки будет действовать на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа

ТАСС, 28 ноября. Количество жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющих право на бесплатное пользование городским общественным транспортом, увеличится с 4 тыс. до 150 тыс. Обновленная мера поддержки начнет действовать с января 2024 года, сообщили в пресс-службе региона.

"Все меры поддержки на Ямале должны предоставляться в максимально удобном и современном формате. Для этого мы развиваем единую карту жителя Ямала "Морошка", <...> чтобы пользоваться льготой, достаточно зарегистрировать ее на сайте проекта. Обновленная мера поддержки коснется многих наших жителей: увеличили число тех, кто имеет право на бесплатный проезд с 4 тыс. до 150 тыс. человек", - приводят в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Чтобы подтвердить право на бесплатный проезд, жителю надо будет приложить карту к терминалу в автобусе, система проведет идентификацию человека для подтверждения льготы. Мера поддержки будет действовать на всей территории округа, независимо от места жительства ямальца, количество поездок не ограничат.

Для обеспечения новым льготным проездным ребенка, взрослому нужно будет создать ему учетную запись на госуслугах. После этого сведения о ребенке автоматически появятся в личном кабинете родителя в сервисе "Морошка", там можно подключить детскую карту "Мир".

Сегодня льгота на проезд доступна 49 категориям граждан: одна часть из них пользуется проездом в городском транспорте бесплатно, а другая - приобретает проездной по льготной стоимости 174 рубля. Действующие проездные билеты с 1 января работать не будут. Директор Департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская отметила, что сегодня более 7 тыс. ямальцев пользуются льготным проездным, почти 99% из них приобретают его за плату.