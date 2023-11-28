Четыре бывших сотрудника французской "дочки" Binance подали в суд после увольнения

Граждане КНР утверждают, что увольнение было продиктовано экономическими соображениями, а часть выплат они получали в криптовалюте, что незаконно во Франции

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Четыре гражданина КНР подали иск против дочерней компании криптобиржи Binance во Франции, обвинив руководство в нарушении французского трудового законодательства. Об этом сообщил журнал Challenges.

По его данным, в то время как официально их уволили за осуществление незаконных финансовых операций, сами экс-сотрудники биржи утверждают, что увольнение было продиктовано экономическими соображениями. Они также заявили, что часть выплат получали в криптовалюте, что также не является законным во Франции.

Отмечается, что в июне прошлого года уже было начато предварительное расследование против французского подразделения компании по факту незаконной агитации клиентов и отмывания денег при отягчающих обстоятельствах, а в декабре 2022 года 15 инвесторов, являющихся клиентами платформы, подали жалобу против Binance France, потеряв €2,4 млн.

22 ноября власти США обязали криптобиржу Binance выплатить $4,3 млрд за нарушение закона о банковской тайне, отмывание средств, отсутствие надлежащей регистрации и уклонение от санкций. Как уточнялось в документе Минюста США, основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао "также признал вину в том, что не осуществлял эффективную программу противодействия отмыванию средств". Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора Binance, его место занял бывший глава региональных рынков Ричард Тенг.

Криптовалютная биржа Binance является ведущей в мире системой для торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпэном Чжао. В 2021 году китайские власти заблокировали сайт и мобильное приложение Binance, что стало очередным шагом правительства по борьбе с предоставлением услуг по криптовалютным транзакциям в стране.