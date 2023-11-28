Более 87,6 тыс. жителей Херсонской области получают меры соцподдержки

Министр труда и социальной политики региона Алла Бархатнова отметила, что система соцзащиты граждан в субъекте была выстроена с нуля

ГЕНИЧЕСК, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 87,6 тыс. жителей Херсонской области получают меры социальной поддержки. Об этом в эфире "Первого канала" сообщила министр труда и социальной политики региона Алла Бархатнова.

"С нуля мы выстроили систему социальной защиты граждан. <...> На сегодняшний день верифицировано 87 623 получателя мер поддержки - это и выплаты инвалидам, и детские пособия, и пенсионные выплаты, то есть все выплаты вовремя и в срок осуществляются", - сказала она.

Бархатнова добавила, что находится в регионе с первых дней спецоперации и понимает настроения людей. "Люди, которые проживают здесь, которые эвакуированы в другие субъекты РФ, это настоящие патриоты России. <...> Россия дала им уверенность, что <...> о них заботятся. И многие граждане пишут, что никогда в жизни у них не было таких мер поддержки и никогда Украина о них не беспокоилась так, как сейчас о них заботится Россия", - подчеркнула министр.