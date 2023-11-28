На станции Пушкино установят дополнительные турникетные павильоны

После установки новых павильонов пропускная способность Пушкино в часы пик повысится почти вдвое

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) установит на станции Пушкино Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) два павильона с турникетами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"По просьбам пассажиров компания установит на станции Пушкино два павильона на 16 турникетных проходов - в дополнение к уже имеющимся, доведя, таким образом, их количество до 55. Это позволит пассажирам одной из самых востребованных станций Ярославского направления быстрее проходить к поездам или выходить в город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после установки двух новых павильонов, с учетом уже действующих, пропускная способность Пушкино в часы пик повысится почти вдвое - с 316 до 528 человек в минуту.

"Работа по установке первого павильона на восемь турникетных проходов начнется в декабре. Его планируется завершить до конца года на платформе №1. Установка второго павильона начнется в следующем году с вводом в эксплуатацию в первом квартале 2024-го, на платформе №2", - добавили в пресс-службе.

Пушкино является четвертой по востребованности станцией Ярославского направления. С нее отправляется более 40 тыс. пассажиров в сутки, а ежегодный пассажиропоток составляет порядка 14 млн, заключили в ЦППК.