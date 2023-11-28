ЦОДД продолжит следить за акваторией Москвы в зимнее время

Патрульные совместно со спасателями МГПСС продолжат мониторинг акватории города

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы продолжает круглосуточный контроль за акваторией столицы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта.

"Зимой движение на реке не останавливается - ЦОДД продолжает следить за акваторией города. Все наши службы продолжают работу: 24/7 речной ситуационный центр с помощью 300 камер мониторит акваторию; береговые помогают экипажам и смотрят за безопасностью посадки и высадки на двух популярных причалах - "Китай-город" и "Сити-экспоцентр"; на 12 плавучих причалах регулярного речного транспорта работает служба пассажирского сервиса. Сотрудники информируют о рейсах, маршрутах и времени отправления судов, помогают разобраться с оплатой проезда", - говорится в публикации

Отмечается, что катера водного патруля будут находиться в гараже до весны, но патрульные совместно со спасателями МГПСС продолжат мониторинг акватории города. "Напоминаем, что выход на лед опасен для жизни", - заключили в департаменте.