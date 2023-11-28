Москалькова сообщила, что проблемы в работе психиатрических учреждений еще остаются

Уполномоченный по правам человека в РФ выявила шесть групп проблем, которые требуют разрешения

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Государство много делает для обеспечения прав граждан, страдающих психическими заболеваниями, но проблемы в специализированных учреждениях для них остаются. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Госдуме, где она выступит перед комитетами с тематическим докладом "Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами".

"Проведя глубокий мониторинг, мы увидели, что несмотря на серьезные, глубокие меры государства, принимаемые в этом направлении, <…> проблем еще очень много: и морально-нравственного плана, и правового и право-примирительного", - сказала Москалькова.

Она добавила, что работая над докладом, выявила шесть групп проблем, которые требуют разрешения. Среди них вопросы, связанные с диагностикой и принудительным помещением в психиатрические учреждения, материально-технические вопросы в учреждениях, вопросы содержания в них людей - питание, обеспечение лекарствами, вопросы общественного контроля.