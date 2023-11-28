В Чехии снегопад и шквальный ветер сорвали график движения поездов и автобусов

Также полиция проинформировала об увеличении количества ДТП в стране

ПРАГА, 28 ноября. /ТАСС/. Снегопад, сопровождающийся порывами шквального ветра, привел в Чехии к остановке поездов на нескольких участках железной дороги и срыву графика движения междугородних автобусов. Это следует из информации на сайтах национальных компаний-перевозчиков.

Движение поездов остановлено на трех участках в Карловарском (запад республики) и Либерецком краях (север Чехии). Ведется расчистка путей от завалов из поваленных шквальным ветром деревьев. Из-за резкой перемены погоды, при которой на автодорогах под быстро увеличивающимся слоем снега образовался гололед, был отменен ряд рейсов междугородних автобусов в Среднечешском крае.

Полиция проинформировала об увеличении количества ДТП в Чехии. Автомобилистам рекомендовано временно воздержаться от поездок. Коммунальные службы проводят обработку автодорог средствами от гололеда. Из-за снегопадов в горах на западе и севере страны для движения транспорта могут быть закрыты некоторые автотрассы.