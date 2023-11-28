Собянин: регулярные бесплатные занятия спортом будут проводить в районах Москвы зимой

Так, во дворах и парках столицы откроется около 60 катков

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бесплатные занятия разными видами зимнего спорта будут проводить в столичных дворах и парках, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря. Дети и взрослые смогут бесплатно регулярно заниматься спортом рядом со своим домом. Зимой горожан будут учить кататься на коньках. Для этого во дворах и парках столицы откроется около 60 катков", - написал мэр.

Он отметил, что также состоятся тренировки по фитнесу на 20 спортивных площадках, а как только позволит погода - и по лыжным гонкам. Часовые занятия проведут профессиональные тренеры. Расписание разместят на сайте проекта.