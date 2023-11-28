В Китае назвали безопасными поездки в страну на фоне роста числа случаев ОРЗ

Представитель МИД Ван Вэньбинь отметил, что "не стоит беспокоиться" по поводу возможных путешествий в КНР

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Иностранцы могут не переживать по поводу поездок в Китай, несмотря на рост количества случаев острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в стране. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Путешествовать и вести бизнес в Китае безопасно, не стоит беспокоиться об этом", - сказал Ван Вэньбинь в ответ на просьбу прокомментировать беспокойство других стран на фоне роста числа случаев ОРЗ в КНР.

Ранее представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что число случаев ОРЗ в Китае в ближайшее время продолжит расти. Он уточнил, что в основном зафиксированные в последнее время случаи заболевания вызваны вирусом гриппа, но также у ряда больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус.

ВОЗ запросила у Китая 22 ноября дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. В частности, ВОЗ заинтересовала информация о тенденциях в циркуляции гриппа, коронавируса SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса и микоплазменной пневмонии.