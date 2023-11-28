Москалькова попросила ГП о совместном надзоре в психоневрологических стационарах

Уполномоченный по правам человека в РФ назвала актуальной задачу ведомственного и надведомственного контроля за стационарами

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру предусмотреть совместные с региональными уполномоченными по правам человека надзорные мероприятия в стационарах для людей с психическими расстройствами.

"Актуальной является задача ведомственного и надведомственного контроля за стационарами. Пользуясь нахождением на мероприятии представителя генеральной прокуратуры РФ, просила бы предусмотреть проведение совместных с региональными уполномоченными по правам человека надзорных мероприятий и включить их в план работы на 2024 год и на последующие годы с тем, чтобы на плановой основе можно было выявлять эти случаи (нарушения прав пациентов - прим. ТАСС)", - сказала Москалькова на расширенном заседании комитетов Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, по охране здоровья, по труду, социальной политике и делам ветеранов и по контролю, где она представляет доклад "Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами".