Армения заявила, что работает с РФ над решением проблем с грузовиками на "Верхнем Ларсе"

Министр территориального управления и инфраструктуры страны Гнел Саносян отметил, что проблемы с проездом в основном касаются транспортных средств, загруженных сельскохозяйственной продукцией

ЕРЕВАН, 28 ноября. /ТАСС/. Армения работает с российской стороной над решением проблем, возникающих при проезде армянских грузовиков в Российскую Федерацию через КПП "Верхний Ларс". Об этом в беседе с журналистами заявил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян.

"Есть проблема: есть фуры с одинаковыми грузами, одни проходят, другие нет. В основном это касается транспортных средств, загруженных сельскохозяйственной продукцией. Наши соответствующие органы работают вместе с коллегами", - сказал он.