28 ноября, 08:01,
обновлено 28 ноября, 08:53
Пандемия COVID-19

В России заболеваемость ковидом за неделю выросла на 32,8%

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Число госпитализаций выросло на 25,3%

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в РФ за прошедшую неделю увеличилась на 32,8%, а число госпитализаций выросло на 25,3%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 79 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 54 797 человек, зараженных ковидом, что на 37,9% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 90 человек умерли.

Согласно данным Роспотребнадзора, по итогам 47-й недели 2023 года в России зарегистрировано более 79 тыс. случаев заболевания ковидом. 

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