В Москве открылся Международный форум BRICS+ Fashion Summit

C 28 ноября по 2 декабря, российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Первый Международный форум BRICS+ Fashion Summit открылся в Москве, участие в его событиях примут более 60 делегаций из разных стран. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента культуры.

"В Москве открылся первый международный форум BRICS+ Fashion Summit. Событие будет даже более масштабным, чем предполагалось ранее, - число стран-участниц увеличилось вдвое. В дни саммита, с 28 ноября по 2 декабря, российскую столицу посетят больше 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что саммит объединит ведущих профессионалов индустрии, молодых дизайнеров, блогеров и экспертов из разных стран. В деловой программе примут участие более 200 спикеров - глав профильных ассоциаций, основателей брендов, производителей, оптовых покупателей и других представителей отрасли. Участники обсудят перспективные направления для международного сотрудничества, развитие предпринимательства, применение современных технологий и сохранение культурного наследия в сфере моды.

"Высокий интерес к форуму подтверждает готовность стран БРИКС+ выстраивать взаимовыгодное сотрудничество и делиться успешными практиками. Отдельное внимание в рамках деловой программы планируется уделить поддержке и продвижению локальных брендов", - процитировали в пресс-службе заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

События саммита

В рамках форума в "Паркинг галерее" парка "Зарядье" будет работать B2B-шоурум. В нем 130 брендов из 20 стран презентуют свои авторские коллекции: одежду и обувь различных стилей, аксессуары, ювелирные украшения и продукцию для детей. Россию представят предприниматели из Москвы, Волгограда, Красноярска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Среди зарубежных участников шоурума - компании из Бразилии, Китая, Индии, ЮАР и Турции.

"Дизайнеры из 12 государств продемонстрируют свои коллекции на подиуме. Модные показы пройдут в "Зарядье", Доме Пашкова, Российской государственной библиотеке и Государственном историческом музее. Кроме того, в программу саммита войдут мастер-классы, образовательный интенсив с лекциями международных экспертов, выставки и многое другое. План мероприятий опубликован на сайте форума", - добавили в пресс-службе.

BRICS+ Fashion Summit станет продолжением проекта "Московская неделя моды". В департаменте напомнили, что первая такая неделя прошла в столице в 2022 году и собрала больше 1,6 млн гостей и участников. Дизайнеры из 79 регионов России представили свои коллекции одежды, обуви и аксессуаров на знаковых площадках столицы. Российские кутюрье создали на подиумах более 3 тыс. образов, которые показали свыше 2,7 тыс. моделей, 208 стилистов и визажистов.