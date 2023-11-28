Москалькова попросила скорее завершить обеспечение пожарной безопасности в психдиспансерах

Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что эта тема остается острой, "несмотря на принимаемые меры"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит ускорить работу по обеспечению пожарной безопасности учреждений для людей с психиатрическими расстройствами.

"Остается острой, несмотря на принимаемые меры, тема обеспечения безопасности граждан с психическими расстройствами. И, прежде всего, речь идет о пожарной безопасности", - сказала Москалькова на расширенном заседании комитетов Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, по охране здоровья, по труду, социальной политике и делам ветеранов и по контролю, где она представляет тематический доклад о защите в РФ прав граждан с психическими расстройствами.

По ее словам, Минтруд давно занимается этой проблемой, в том числе в отношении частных организаций. "Просила бы убыстрить эту работу и как-то ее завершить в позитивном направлении", - сказала омбудсмен.