На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии открыли новую лыжную трассу

Пока открыта только трасса от станции "Гарабаши" до станции "Мир" - действует тариф тестовых катаний "Промо"

НАЛЬЧИК, 28 ноября. /ТАСС/. Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) открыл новую лыжную трассу от станции "Гарабаши" до станции "Мир" для отдыхающих. Об этом сообщили в администрации курорта.

"Открываем верхнюю очередь "Гарабаши-Мир" (3 847 - 3 500 м). Все канатные дороги работают в штатном режиме. Пока открыта только она - действует тариф тестовых катаний "Промо", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале курорта.

Стоимость ски-пасса для взрослого в этот день равен 2 050 рублей, дети до 13 лет смогут кататься на трассе за 1 350 рублей. "Завтра, если позволит погода, откроем "Мир-Кругозор" (3,5 тыс. - 3 тыс. м). 1 декабря планируем открыть все трассы", - уточнили в компании.

В настоящее время работу курорта усложняют погодные условия - из-за обильных снегопадов возможен сход снежных лавин, но в настоящее время все службы и инфраструктура работают в штатном режиме. На поляне Азау наблюдается туман и снег, температура воздуха опустилась до минус 7 градусов, ветер - 1 м/с. На станции "Гарабаши" также туман, идет снег, столбик термометра опустился до минус 22 градусов, сила ветра достигает 10-11 м/с. "В случае ухудшения погодных условий канатная дорога может быть остановлена", - предупреждают в АО "Курорт Эльбрус".

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м).