В Приморье туристы могут посетить судоремонтный завод и картонную фабрику

Регион постепенной возвращается к допандемийным показателям туристического потока

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Проект развития промышленного туризма в Приморье, реализуемый с прошлого года, пополнился участниками - фабрикой по производству картона, производителем магниевого и алюминиевого литья и ремонтно-судостроительным заводом (РСЗ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"На сегодняшний день список участников от предприятий выглядит так: ООО Владивостокская фабрика комфортных носков "Эвернит", [монтажно-строительная компания] ООО "ДСМ", ООО "Ливадийский РСЗ", ООО "Уссурийская картонная фабрика", ООО "ВР литейное производство" - (ведущим предприятием холдинга "Вертолеты России" по производству магниевого и алюминиевого литья - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в проект вошли швейное производство "Лесозаводский комбинат - пошив", предприятие, специализирующееся на полиграфической продукции - "Полицентр", "Арсеньевский хлебокомбинат" и производитель игрушек из дерева "Экотойс". Предприятия находятся в разных населенных пунктах Приморского края. Проект позволяет предприятиям формировать положительный имидж в глазах потенциальных потребителей за счет интересных экскурсий.

Приморье постепенно возвращается к допандемийным показателям туристического потока. В 2018 году регион посетили 4,5 млн человек, в 2019 - 5 млн. После ковидных 2020 и 2021 годов, когда туризм был закрыт во всем мире, край начал восстанавливать турпоток: в 2022 году в регионе побывали более 3 млн гостей. В этом году Приморский край планирует принять свыше 3,5 млн туристов.