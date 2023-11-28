Москалькова призвала решить вопрос перевода пациентов психинтернатов ближе к родным

По словам уполномоченного по правам человека в РФ, речь идет о переводе в стационары, расположенные в регионе жительства родственников

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит законодателей решить вопрос с переводом пациентов с психическими расстройствами в стационары, расположенные в регионе жительства родственников.

"Не решен вопрос о переводе из одного медицинского учреждения интенсивного наблюдения в другое. Законодательно этот вопрос [перевода в учреждения, которые расположены ближе к месту жительства родственников] не решен", - сказала Москалькова на расширенном заседании комитетов Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, по охране здоровья, по труду, социальной политике и делам ветеранов и по контролю.

На заседании омбудсмен представляет доклад "Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами".