В Приангарье выросла за неделю более чем вдвое заболеваемость COVID-19

С 20 по 26 ноября выявлено 2 406 случаев

ИРКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Резкий подъем заболеваемости COVID-19 вторую неделю регистрируют в Иркутской области. С 20 по 26 ноября выявлено 2 406 случаев, что более чем в два раза выше, чем неделей ранее, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"На территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 2 406 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 114,2% выше уровня предыдущей недели. Всего с начала пандемии в Иркутской области подтвержден 379 771 случай COVID-19. Выздоровели 370 935 человек", - говорится в сообщении.

За неделю с 13 по 19 ноября выявили 1 123 случая COVID-19, это было на 125,5% больше по сравнению с предыдущей неделей.

При этом ситуация по ОРВИ и гриппу в регионе стабильная, но отмечается прирост числа заболевших среди детей 7-14 лет. "Ни по одной возрастной группе эпидпорог не превышен", - сообщила во время прямого эфира в социальных сетях заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицина. По ее словам, в некоторых детских садах и школах частично закрыты группы и классы, но в целом обстановка не дает оснований всех переводить на дистанционное обучение.

В понедельник правительство Иркутской области сообщило, что в медучреждениях региона вернули обязательный масочный режим в целях профилактики распространения инфекции. В больницах развернуто более 200 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам эпидемиологов, в большинстве случаев COVID-19 протекает в легкой форме, лечится в амбулаторных условиях.