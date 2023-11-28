Минздрав заявил о необходимости новых медучреждений психиатрического профиля в 33 регионах

По словам замминистра здравоохранения Евгении Котовой, мониторинг показал потребность в строительстве 9 психиатрических больниц, 19 отдельных лечебных корпусов, 5 зданий психоневрологических диспансеров

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. 33 российских региона нуждаются в строительстве новых медицинских организаций психиатрического профиля, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова.

"По результатам мониторинга у нас с субъектами получилась <…> вот такая информация, что потребность в строительстве существует в 33 субъектах РФ - это 9 психиатрических больниц, 19 отдельных лечебных корпусов, 5 зданий психоневрологических диспансеров. А в капитальном ремонте нуждаются 58 корпусов медицинских организаций психиатрического профиля. Можно сказать, что это не всеобъемлющее, но на самом деле поработать есть над чем каждому субъекту", - сказала она заседании по рассмотрению тематического доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой "Соблюдение и защита в Российской Федерации прав граждан с психическими расстройствами".

По словам Котовой, нужно готовиться к этой работе. Ее невозможно завершить за год, поэтому Минздрав рекомендовал регионам оценить затраты, заказать проектно-сметную документацию и разработать поэтапную дорожную карту для приведения объектов в нормативное состояние, добавила замминистра.