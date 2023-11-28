Калининградские таможенники сообщили о росте очереди фур на границе с Литвой до 185 машин

За сутки в регион проследовало 154 грузовика, из области - 73 машины

КАЛИНИНГРАД, 28 ноября. /ТАСС /. Очередь грузовиков, ожидающих пропуска через границу с Литвой через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Чернышевское" в Калининградской области, увеличилась до 185 машин, включая находящиеся на нейтральной полосе. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

"Выезда из РФ ожидает 160 большегрузов, еще 25 находится на нейтральной полосе после прохождения оформления российской стороной. <…> В направлении въезда в регион движение свободно", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Калининградскую область из Литвы проследовало 154 грузовика, в Литву выехали 73 машины, уточняется в сообщении ведомства. Отставание от зарезервированного времени пропуска через границу - 74 часа. Пропуск транспорта из России существенно ограничен литовской стороной. Как ранее сообщил ТАСС сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, литовская сторона ужесточила досмотр грузовиков, выезжающих из Калининградской области, пропуская каждую машину через рентген.

Очередь грузовиков на границе с Литвой со стороны Калининградской области начала расти с пятницы, когда перед МАПП "Чернышевское" скопились 35 машин. С тех пор она выросла уже более чем в пять раз.

"Чернышевское" - единственный из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой в Калининградской области, который продолжает обслуживать легковой и грузовой транспорт. Два закрыты, еще один в городе Советске пропускает через границу пешеходов из-за ограниченных возможностей моста королевы Луизы, открытого в 1907 году.