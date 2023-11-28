В Томской области выявили первый случай гонконгского гриппа

В Роспотребнадзоре уточнили, что в регионе превышен эпидпорог по заболеваемости острыми респираторными инфекциям на 63,8%

ТОМСК, 28 ноября. /ТАСС/. Случай заражения гонконгским гриппом - типа А (H3N2) выявлен в Томской области, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Гонконгский грипп дошел до Томска. Первый случай гриппа выявлен в Томской области. <...> По данным мониторинга, проводимого Центром гигиены и эпидемиологии в Томской области, в регионе зарегистрирован первый случай гриппа H3N2", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в регионе эпидпорог по заболеваемости острыми респираторными инфекциям (ОРИ) превышен на 63,8%. За прошедшую неделю выявлено 11,2 тыс. случаев ОРИ, что на 21,6% больше, чем неделей ранее.

Из-за болезней на карантин закрыты полностью два детских сада, а также 59 класса в 18 школах и 12 групп в 10 детсадах.

Вирус А (H3N2) получил название гонконгский грипп из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в 1968-1969 годах. Пандемия достигла максимальной интенсивности за две недели. Вирус стал причиной гибели одного миллиона человек, в основном людей пожилого возраста.