Почти 75 млн россиян привились от гриппа с начала кампании по вакцинации

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ отмечается во всех возрастных группах"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Почти 75 млн граждан РФ привились против гриппа с момента старта кампании по вакцинации, что на 3,5 млн человек больше, чем неделей ранее, когда вакцинировались 71,5 млн россиян. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа в РФ в настоящее время привито почти 75 млн человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на 47-й неделе года возросла в сравнении с предыдущей неделей.

"Рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ отмечается во всех возрастных группах. Причем тенденцию к росту уже четвертую неделю подряд демонстрирует вирусы гриппа. Нашим гражданам важно помнить, что вакцинация может предотвратить заболевание и развитие осложнений, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, у пожилых людей, детей и беременных женщин", - привели в пресс-службе слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Старт всероссийской компании по вакцинации против гриппа был дан руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой 11 сентября 2023 года на стенде ведомства, установленном на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).