Сотрудников инженерных компаний привлекли к уборке снега в Москве

При этом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. 12 тыс. сотрудников инженерных компаний задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно данным синоптиков, за период с 23 по 27 ноября в городе выпало до 30 см снега, до конца недели осадки продолжатся. По решению мэра Москвы Сергея Собянина к уборке столицы после аномальных снегопадов привлечены дополнительные силы. 12 тыс. специалистов и более 800 единиц спецтехники 16 инженерных компаний задействованы в круглосуточных работах по очистке тротуаров и улично-дорожной сети, погрузке и вывозу снега", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.

Уточняется, что для сотрудников инженерных компаний и коммунальных служб организованы пункты обогрева и полевые кухни. При этом все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.

"Непрерывно мониторим состояние улично-дорожной сети, коммунальная техника в круглосуточном режиме проводит циклы работ по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке. Особое внимание уделяем очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - добавили в комплексе.

Там отметили, что для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.

"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях", - добавляется в публикации.