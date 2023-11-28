МЧС развернуло пункты обогрева в районе пункта пропуска "Верхний Ларс"

Как сообщили в пресс-службе ведомства, открытия дороги ожидают 4 автобуса, 50 легковых автомобилей и 250 большегрузов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. МЧС России развернуло пункты обогрева в районе пункта пропуска "Верхний Ларс". Как сообщили в пресс-службе ведомства, открытия дороги ожидают 4 автобуса, 50 легковых автомобилей и 250 большегрузов.

"Из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, а также в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда остается закрытым движение для всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Верхний Ларс в направлении на выезд из РФ. Спасатели МЧС России развернули пункты обогрева, где ожидающие могут согреться, выпить горячий чай, а также зарядить мобильные устройства", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что психологи МЧС России информируют водителей о ситуации, складывающейся на Военно-Грузинской дороге.

Кроме того, на месте дежурят сотрудниками ГИБДД, выставлен экипаж Центра медицины катастроф для реагирования на возможные происшествия. "Отметим, что на территории Северной Осетии на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятный погодный прогноз: в горных районах республики лавиноопасно", - заключили в МЧС.