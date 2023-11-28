На первом этапе планируется обучить до 20 студентов

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Донбасский государственный технический университет (ДонГТУ) начнет подготовку инженеров со знанием восточных языков, на первом этапе планируется обучить до 20 студентов, получающих специальность в отрасли машиностроения. Об этом сообщил ректор вуза Дмитрий Вишневский на третьем конгрессе молодых ученых (КМУ), который начал свою работу в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи.

"Родилась идея выпускать инженера с очень хорошим знанием восточных языков, к примеру, китайского языка. Мы за такую задачу взялись и начали реализовывать: нашли специалистов, отбираем на первом этапе, это 15-я группа "Машиностроение", хотим 15-20 человек [привлечь] и посмотреть, как этот проект будет реализовываться. А дальше хотим уйти вообще на восточные языки, арабский язык очень интересный. Выпустить такого специалиста, который технически очень грамотный и свободно владеет восточным языком, - для нашей страны это очень актуально", - сказал Вишневский.

По его словам, проект появился благодаря Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ), с которой провели стратегические сессии.

Кроме того, ДонГТУ с 2024 года готов принять на обучение иностранных студентов. "Донбасский государственный технический университет открыт для иностранных студентов. Мы сейчас готовимся - приводим в соответствие общежития, в 2024 году будет закончен ремонт", - добавил Вишневский.

Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. В нем принимают участие более 4 500 человек, в том числе более 700 докладчиков и модераторов собраний. В программу конгресса входят деловая, выставочная, спортивная и культурная части, мероприятия выездной школы научных лидеров. Организаторами мероприятия выступают фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.