В Северной Осетии издали первую детскую энциклопедию

Энциклопедия знакомит с историей и достижениями республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 ноября. /ТАСС/. Издательство "ИР" выпустило первую в Северной Осетии детскую энциклопедию "Мой Иристон" при поддержке главы республики Сергея Меняйло. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по делам печати и массовых коммуникаций региона.

"Энциклопедия знакомит с историческими событиями родной Осетии, рассказывает о знаменитых земляках и достижениях Республики. Раскрывает научную, культурную и экономическую области, а также этнографию, археологию и аланскую тематику, начиная с эпохи возрождения в VI-VII веках нашей эры и до распада Государства Алания, в 13-14 столетиях", - говорится в сообщении.

Начальник справочно-библиографического отдела Республиканской детской библиотеки Клара Кочиева посвятила этой работе более 20 лет. Часть первого тиража будет передана в дар библиотекам республики, а приобрести книгу можно будет в государственной торговой сети "Ног бон".

"Полагаю, что каждая осетинская семья, да и не осетинская, обязана приобрести эту энциклопедию, тщательно продуманную, великолепно исполненную, в качестве настольной книги. Как бывший педагог, особенно рекомендую молодежи", - говорит редактор энциклопедии Царакова Алла Гасбоевна.