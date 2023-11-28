Алиев подписал распоряжение о создании Карабахского университета в Ханкенди

Президент Азербайджана поручил правительству в течение двух месяцев принять необходимые меры по финансированию деятельности вуза

БАКУ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в городе Ханкенди Карабахского университета. Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, высшее учебное заведение создается в подчинении министерства науки и образования республики "с целью удовлетворения спроса на высококвалифицированные кадры в соответствии с социально-экономическими потребностями региона".

Глава государства поручил правительству в течение двух месяцев принять необходимые меры по финансированию деятельности университета и решить вопросы обеспечения его земельным участком, учебным зданием и общежитием, спортивной площадкой и другой инфраструктурой.

Ранее в октябре министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сообщил, что разрабатывается концепция Карабахского университета, в котором планируется обучать также медицинским специальностям.