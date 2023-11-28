Новые дефибрилляторы-мониторы будут у всех бригад скорой помощи в Москве к 2024 году

Из закупленных 1,2 тыс. таких аппаратов почти 900 уже используются медиками

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. новых дефибрилляторов-мониторов закупили для московской скорой помощи. К началу 2024 года ими будут оборудованы все машины, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Каждая машина скорой помощи является настоящей реанимационной палатой на колесах, где пациентам в критическом состоянии, например, при остановке сердца или шоке, могут оказать помощь. Поэтому крайне важно, чтобы оснащение всех машин было максимально передовым. К началу следующего года мы планируем оборудовать весь парк новыми современными дефибрилляторами-мониторами", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что из закупленных 1,2 тыс. таких аппаратов почти 900 уже используются медиками. "Благодаря новым мониторам московские врачи смогут еще быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях, что является первостепенной задачей скорой", - добавила заммэра.

Ракова отметила, что новые мониторы могут дистанционно передавать клинические данные о пациентах. Они помогают стабилизировать пациента на месте при аритмии, сепсисе, тяжелом обезвоживании, инфаркте миокарда и во многих других критических состояниях. При этом приборы могут работать как в ручном режиме, так и автоматическом. Мониторы проводят диагностику сердечного ритма и определяют необходимость дефибрилляции, а также настраивают характеристики необходимого разряда.

Кроме того, в новые аппараты впервые включена функция проведения капнометрии - измерения концентрации углекислого газа в выдыхаемом пациентом воздухе. Это помогает эффективно контролировать состояние больного и своевременно определить момент запуска самостоятельной работы сердца, когда реанимационные мероприятия можно уже прекратить.