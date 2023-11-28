Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье из-за сильного ветра

Его порывы могут достигать 30 м/с

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье из-за угрозы возникновения ветра с порывами до 30 м/с . Об этом сообщается в распоряжении губернатора края, опубликованном на краевом портале правовой информации.

"В связи с угрозой возникновения в северной части территории Ставропольского края опасного метеорологического явления - очень сильного западного ветра 30 м/с <…> ввести до особого распоряжения режим повышенной готовности", - говорится в документе.

Усиление ветра зафиксировали на Ставрополье в ночь с воскресенья на понедельник. По данным краевого центра по гидрометеорологии, в минувшие сутки днем и в первой половине ночи в северо-западных районах отмечался сильный ветер порывами 15-20 м/с .

В городе Ставрополе ветер валил деревья и ветки, в том числе на автомобили, опрокинул остановочный комплекс, повредил строительные заборы. Зафиксировано 61 повреждение в результате усиления ветра, к ликвидации последствий непогоды привлекли более 90 человек.

"Коммунальные службы и спасатели полностью отработали уже 56 поступивших обращений. В работе остаются пять. Для устранения последствий стихии по двум из них требуется спецтехника. Еще тремя, касающимися обрывов и провисания проводов, в порядке очереди занимаются специалисты "Горэлектросети". Сегодня в течение дня все эти обращения отработают", - цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.