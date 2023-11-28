В Литве за сутки выявили 1 855 случаев ковида

Это максимальное число заразившихся в стране с начала 2023 года, отметили в департаменте статистики литовского госцентра данных

ВИЛЬНЮС, 28 ноября. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Литве по итогам прошлых суток составило 1 855, что стало самым высоким показателем с начала года. Об этом сообщил государственный центр данных (департамент статистики).

"За прошедшие сутки зафиксировано 1 855 случаев инфицирования коронавирусом, что является максимумом текущего года", - отмечается в сообщении.

Предыдущие максимумы пришлись на 21 ноября (1 487 случаев), 14 ноября (1 152 случая), 31 октября (799 случаев).

"Главным фактором в борьбе с заболеванием является профилактика и соблюдение санитарных норм при социальных контактах. В течение 47-й недели прошлого года было зафиксировано около 2 тыс. заражений коронавирусной инфекцией, за 47-ю неделю текущего года - около 5,5 тыс. случаев", - сказала журналистам представитель национального центра общественного здоровья Грета Гаргасене.

Значительный рост заболеваемости фиксируется с середины сентября. Самый высокий показатель 2022 года, когда эпидемия была в разгаре, составлял 2 252 случая. За прошедшие сутки зафиксирована одна смерть, вызванная коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии отмечено свыше 9,7 тыс. летальных исходов по упомянутой причине.