В Европе диагностика помогла выявить на 4,2% больше случаев ВИЧ-инфекций в 2022 году

Более 1 из 10 человек, живущих с ВИЧ в регионе, до сих пор не знают о своем статусе, указано в совместном докладе ЕРБ ВОЗ и ECDC

СТОКГОЛЬМ, 28 ноября. /ТАСС/. Более качественное диагностирование привело к росту в 2022 году количества установленных случаев ВИЧ-инфекций и ВИЧ-заболеваний на 4,2%. Об имеющихся в Европейском регионе прогрессе, вызовах и тенденциях в этой области говорится в докладе Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованном в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря).

37 из 49 стран Европейского региона ВОЗ сообщили о росте числа установленных диагнозов. В нескольких государствах зафиксировано их самое большое за всю историю количество за один год. Данные показывают, что в 2022 году в регионе было поставлено 110 486 диагнозов ВИЧ, в результате чего общее число достигло 2,4 миллиона. В новом докладе раскрыты региональные различия: 71,6% (79 144) новых диагнозов было поставлено на востоке Европейского региона, 20,3% - на западе (22 397) и 8,1% - в центральной части (8 945). 22 995 диагнозов были зарегистрированы в ЕС/ ЕЭЗ (Европейской экономической зоне).

В то же время значительное число людей пребывают в неведении о наличии у них ВИЧ-инфекции.

"Хотя рост диагнозов в 2022 году может показаться плохим явлением, он свидетельствует о движении в правильном направлении: многие люди, живущие с ВИЧ, имеют лучший доступ к необходимым услугам по тестированию, лечению и поддержке. Но мы можем и должны сделать больше. Более 1 из 10 человек, живущих с ВИЧ в ЕС/ЕЭЗ, до сих пор не знают о своем статусе, что способствует наблюдаемой нами поздней диагностике, худшим результатам и продолжающемуся распространению ВИЧ", - отметила директор ECDC Андреа Аммон.

Расширение доступа к тестированию и лечению ВИЧ, а также признание и устранение связанных с ним стигматизации и дискриминации, препятствующих в обращении за медпомощью нуждающихся в ней, являются ключевым моментом в остановке роста инфекции в отдельных частях региона. ЕРБ ВОЗ и ECDC призывают к принятию срочных мер для борьбы с ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-заболеваниями.

По данным экспертов, только за последний год каждый шестой инфицированный ВИЧ избегал медицинских услуг из-за страха, что к нему будут относиться по-другому. "Стигма в медицинских учреждениях приводит к отказу от медицинских услуг, что в свою очередь способствует поздней диагностике и лечению ВИЧ. Нам необходимо решить проблему стигмы в этих условиях, чтобы люди, живущие с ВИЧ, могли обращаться за помощью, не опасаясь, что к ним будут относиться по-другому из-за их ВИЧ-статуса", - заключила Аммон.