Клишас: ограничения прав нелегальных мигрантов должны применяться для их выдворения из РФ

МВД подготовило законопроект, которым предлагается ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Совфед может поддержать предложение МВД России о введении режима контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, который предполагает в том числе запрет на вождение автомобиля, покупку недвижимости и перевод денежных средств, если ограничения будут применяться с целью выдворения таких лиц из России. Об этом ТАСС заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Предложения МВД могут быть поддержаны [Советом Федерации] при условии, что все эти ограничения прав будут применяться с целью выдворения нелегальных мигрантов с территории Российской Федерации", - сказал сенатор.

МВД России подготовило законопроект (имеется в распоряжении ТАСС), которым предлагается ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов. Режим предусматривает несколько запретов и ограничений, среди них - установление "запрета на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на приобретение или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин, на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет, на государственную регистрацию транспортных средств".

Кроме того, их могут ограничить в вождении машины, отказать в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав. Также законопроектом предусматривается отказ в открытии банковских счетов, переводе денег, заключении брака.