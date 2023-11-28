Более 700 священников РПЦ побывали в зоне боевых действий за время спецоперации

По словам главы синодального отдела Русской православной церкви митрополита Кирилла, "церковь всегда была и есть со своей армией"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Более 700 священников Русской православной церкви побывали в зоне боевых действий за время специальной военной операции, а ежедневно на передовой находятся около 100 представителей духовенства. Такие данные привел на военной секции Всемирного русского народного собора глава синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

"По словам митрополита Кирилла, в общей сложности за время проведения СВО 700 священнослужителей побывали в зоне боевых действий, совершили свыше 2 200 поездок. Около 100 православных священников ежедневно находятся на передовой, многие не в первый раз", - говорится в сообщении по итогам секции на сайте Московского патриархата.

По словам главы синодального отдела, священники на передовой показывают большой пример героизма. "Церковь всегда была и есть со своей армией. Потому что церковь всегда за защиту Отечества, своей родной земли, за защиту нашей веры, матерей, жен, детей", - отметил митрополит.

В ходе заседания собравшиеся обсудили вопросы взаимодействия Русской православной церкви и Вооруженных сил РФ и духовного окормления военнослужащих, в том числе в зоне проведения СВО.

XXV Всемирный русский народный собор, посвященный теме "Настоящее и будущее Русского мира", проходит в Москве 27-28 ноября.